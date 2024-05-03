Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Краснообска

Чиновника, отвечающего за социальные вопросы и работу с населением, поймали на взятке.В Новосибирской области в отношении заместителя главы администрации рабочего посёлка Краснообск возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.
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