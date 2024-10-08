Грузии предстоит обыграть «евроказино»

Почему Запад пугает Грузию «белорусским сценарием» @ REUTERS/Irakli Gedenidze Tекст: Андрей Резчиков Европейские власти предостерегают Грузию от нарушений на предстоящих парламентских выборах и грозят «белорусским сценарием», который предусматривает заморозку отношений с Западом.