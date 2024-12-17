Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    С ликвидации Зеленского надо было начинать СВО! Мне так кажется. Эта гитлеровская сволочь, зарабатывая на войне, стол..."Белоусов в ярост...
  • Yvan
    Впечатление от статьи - пощёчина Генштабу.Ответ на доклад Н...
  • Алекс Кузь
    Все что то делают в пределах своей зарплаты. Но нет ощущения того, что было тогда, когда звучал призыв кпсс: встава...Ответ на доклад Н...

«JCO»: найдена диета, ведущая к замедлению роста рака

«JCO»: найдена диета, ведущая к замедлению роста рака

Речь идет о рационе, включающем мало омега-6 и много омега-3 с добавлением рыбьего жира.Группа ученых из Комплексного онкологического центра UCLA Health Jonsson выявила, что изменение пищевых привычек, а именно снижение количества омега-6 и увеличение омега-3 жирных кислот, а также добавление рыбьего жира в рацион, может помочь замедлить прогрессирование раковых клеток у мужчин с ранними стадиями рака простаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх