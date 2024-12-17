«JCO»: найдена диета, ведущая к замедлению роста рака

Речь идет о рационе, включающем мало омега-6 и много омега-3 с добавлением рыбьего жира.Группа ученых из Комплексного онкологического центра UCLA Health Jonsson выявила, что изменение пищевых привычек, а именно снижение количества омега-6 и увеличение омега-3 жирных кислот, а также добавление рыбьего жира в рацион, может помочь замедлить прогрессирование раковых клеток у мужчин с ранними стадиями рака простаты.
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