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6 фраз женщины, после которых на ней хочется жениться

6 фраз женщины, после которых на ней хочется жениться

Есть женщины, с которыми приятно проводить время, а иногда и ездить в отпуск. А есть те, с кем хочется остаться рядом на долгие годы.

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