Форвард «Эдмонтона» Хенрик вряд ли сыграет в первом матче против «Ванкувера» из-за травмы

Нападающий «Эдмонтона» вряд ли примет участие в первой игре серии против «Ванкувера» из-за повреждения нижней части тела.
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