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«Бешикташ» хотел бы удержать Пьянича, но не может позволить себе зарплату хавбека «Барселоны»

«Бешикташ» сомневается, что сможет выкупить Миралема Пьянича у «Барселоны». 31-летний хавбек в этом сезоне выступает за турецкий клуб на правах аренды.

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