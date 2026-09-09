ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили резервы противника в районе населенных пунктов Великомихайловка, Отришки и Коломийцы в Днепропетровской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым