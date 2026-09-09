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ТАСС

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ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ уничтожили резервы ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили резервы противника в районе населенных пунктов Великомихайловка, Отришки и Коломийцы в Днепропетровской области.

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