Убытки ВИСу не помеха: бюджетный подгон для Игоря Снегурова

Не придётся ли их потом искать по офшорам?Детали выяснял корреспондент УтроNews.Буквально через пару недель после получения банкротного иска одной из головных компаний дивизиона ООО «Производственная фирма «ВИС» (ПФ «ВИС») - исполнителем госконтракта на 2,857 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений Солнечногорска с ней подписали допсоглашение по одному из старых госконтрактов.