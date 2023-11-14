Новый гуманитарный груз из Барнаула отправили в зону СВО для бойцов с Алтая

Помощь военнослужащим собирали волонтеры и неравнодушные жители, а с доставкой 60-тонной посылки на двух фурах помог депутат АКЗС Максим Банных Фото: Максим Платонов 13 ноября очередной гуманитарный груз из Барнаула отправили в зону проведения специальной военной операции.