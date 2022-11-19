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В США заявили о публичной ссоре Зеленского с Западом

В США заявили о публичной ссоре Зеленского с Западом

Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, заявил обозреватель Карли Олсон.

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