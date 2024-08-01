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Политика как она есть

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На Украине заявили, что ВСУ не готовы обороняться в Торецке

На Украине заявили, что ВСУ не готовы обороняться в Торецке

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к обороне в районе Торецка, который находится на подконтрольной территории Донецкой народной республики (ДНР).

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