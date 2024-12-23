При пожаре в омской многоэтажке пострадали взрослый и ребенок. ЧП произошло в квартире на четвертом этаже дома по улице Ядринцева.
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При пожаре в омской многоэтажке пострадали взрослый и ребенок. ЧП произошло в квартире на четвертом этаже дома по улице Ядринцева.