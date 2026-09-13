Более 900 дронов за сутки: противник не снижает интенсивности атак вглубь России Российское Минобороны заявило, что за сутки средства противовоздушной обороны сби.
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