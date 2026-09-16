Почему США сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки: версия, о которой молчат

Шесть августа 1945 года. Американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay» сбрасывает урановую атомную бомбу на Хиросиму.
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