Tochka Zрения

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Евгений Пригожин прибыл на церемонию прощания с Владленом Татарским

Сегодня в Москве, на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским (Максим Фомин), убитым в результате теракта в Петербурге, который устроила террористка Дарья Трепова при координации украинских спецслужб.

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