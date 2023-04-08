Евгений Пригожин прибыл на церемонию прощания с Владленом Татарским

Сегодня в Москве, на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским (Максим Фомин), убитым в результате теракта в Петербурге, который устроила террористка Дарья Трепова при координации украинских спецслужб.
Сегодня в Москве, на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским (Максим Фомин), убитым в результате теракта в Петербурге, который устроила террористка Дарья Трепова при координации украинских спецслужб.
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