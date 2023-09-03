Устал народ ждать милости и защиты от власти на местах: на волне антимигрантского настроения тут и там возникают народные дружины для защиты русских от произвола приезжих.
"В ФСБ напряглись?": Русский бунт выходит на улицы дать отпор мигрантам
Комментарии
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Наталья Иванова
Все эти дружины закончатся тем, что русских, которые выходят защищать свои семьи от мигрантов пересажают. Уберите с наших улиц России мигрантов . Убирайте всех вместе с приплодом.
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4 час.
LD
Leon Dan
Силовикам надо было беспокоиться раньше. И работу свою делать. К слову об их нынешнем девизе... А на мудрость не надейтесь. У государства монополия на силовые методы и никому оно это право не делегирует.
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1 час.
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