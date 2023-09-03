Царьград

5 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Negnost Ros
    До зимы у них есть время, России не стоит расслабляться. Хитрые штатовцы явно припрятали козырь в рукаве. Россия долж...СВО пошла не по п...
  • лена кожевникова
    Браво!!!!!Горжусь такими людьми.Конструктор-самоу...
  • Владимир Елкин
    Что о нем писать! Эта тварь, покинув нашу страну,  обосрала Россию! Забыть! Лишить всех званий! Таких клоунов у нас п...Иноагент Максим Г...

"В ФСБ напряглись?": Русский бунт выходит на улицы дать отпор мигрантам

"В ФСБ напряглись?": Русский бунт выходит на улицы дать отпор мигрантам

Устал народ ждать милости и защиты от власти на местах: на волне антимигрантского настроения тут и там возникают народные дружины для защиты русских от произвола приезжих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
Все эти дружины закончатся тем, что русских, которые выходят защищать свои семьи от мигрантов пересажают. Уберите с наших улиц России мигрантов . Убирайте всех вместе с приплодом.
Ответить
4 час.
LD
Leon Dan
Силовикам надо было беспокоиться раньше. И работу свою делать. К слову об их нынешнем девизе... А на мудрость не надейтесь. У государства монополия на силовые методы и никому оно это право не делегирует.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх