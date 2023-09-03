"В ФСБ напряглись?": Русский бунт выходит на улицы дать отпор мигрантам

Все эти дружины закончатся тем, что русских, которые выходят защищать свои семьи от мигрантов пересажают. Уберите с наших улиц России мигрантов . Убирайте всех вместе с приплодом.

LD

Leon Dan

Силовикам надо было беспокоиться раньше. И работу свою делать. К слову об их нынешнем девизе... А на мудрость не надейтесь. У государства монополия на силовые методы и никому оно это право не делегирует.