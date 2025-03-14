Сенат США принял законопроект о финансировании работы правительства

Сенат США, по итогам процедурного голосования, одобрил законопроект о финансировании федерального правительства, что позволяет продвигать его на окончательное утверждение, где потребуется простое большинство голосов.
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