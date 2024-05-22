Стинг с супругой дали волю чувствам на красной дорожке в Каннах

Пара мило позировала перед камерами GLOBALLOOKPRESS.COM/NADEZHDA LEBEDEVA/RUSSIAN LOOK Стинг и его жена Труди Стайлер продемонстрировали восхитительный образ, позируя на красной дорожке премьеры фильма «Партенопа» во время 77-го Каннского кинофестиваля, сообщает DailyMail.