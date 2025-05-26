В Госдуме напомнили о длительных выходных в июне

В 2025 году россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня. Такие длительные выходные связаны с празднованием Дня России и переносом выходного дня с 8 марта, рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
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