Полицейские и общественники Республике Коми встретились со студентами колледжа в рамках межведомственной операции «Чистое поколение»

В рамках межведомственной комплексно-оперативной операции «Чистое поколение» полицейские и член Общественного совета при УМВД России по городу Сыктывкару провели профилактическую беседу со студентами 1 и 2 курса торгово-экономического колледжа.
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