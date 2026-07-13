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Владимирские новости

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«Владимирский стандарт» должен 214 миллионов и зарплату сотрудникам

«Владимирский стандарт» должен 214 миллионов и зарплату сотрудникам

Крупный владимирский производитель мясных изделий - компания «Владимирский стандарт» - оказался в центре финансового скандала: предприятие, задолжавшее зарплату сотрудникам, выступает ответчиком в 113 делах на общую сумму в 214 миллионов рублей.

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