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Пресс-конференция в преддверии Международного дня защиты детей

Пресс-конференция в преддверии Международного дня защиты детей

В МИА «Россия сегодня» в преддверии Международного дня защиты детей проходит пресс-конференция, призванная привлечь внимание мировой общественности к гибели детей в результате действий киевского режима и всех, кто его спонсирует.

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