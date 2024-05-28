Пресс-конференция в преддверии Международного дня защиты детей

В МИА «Россия сегодня» в преддверии Международного дня защиты детей проходит пресс-конференция, призванная привлечь внимание мировой общественности к гибели детей в результате действий киевского режима и всех, кто его спонсирует.
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