В Архангельской области начался дорожный ремонт на двух объектах

В Архангельской области приступили к ремонту двух объектов нацпроекта "Безопасные и качественные дороги"В Архангельской области 4 марта 2024 года стартовали дорожные работы на двух объектах президентского нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
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