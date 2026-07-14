🔎 Археологи Крыма продолжают полевые работы, несмотря на сложности с логистикой Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал о трудностях археологического сезона 2026 года.
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🔎 Археологи Крыма продолжают полевые работы, несмотря на сложности с логистикой Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал о трудностях археологического сезона 2026 года.