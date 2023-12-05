Эксперт Подщеколдин оценил спрос на иранские и индийские авто в России

Легковые автомобили из Ирана и Индии пока не будут широко присутствовать в России. По мнению вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подщеколдина, мощностей автопрома в этих странах недостаточно для того, чтобы поставлять нам внушительное число новых легковушек.
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