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Россия требует от США компенсацию за простой конфискованной дипсобственности

Россия требует от США компенсацию за простой конфискованной дипсобственности

Фото: - pixabay.com Россия теряет сотни тысяч долларов из-за простоя изъятой США дипломатической собственности.

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Лев Добрый
Давно пора в суд подать, а не лапшу на уши вешать.
Мила Ликова
В какой суд? Они не подчиняются никаким судам!
мирас Закироув
Просто нужно ассиметрично, отобрать ихнее имущество, сколько можно терпеть наглый маразм Амеров?
Alex Imen
Дипломатия предполагает зеркальность акций. Пороху у нас не хватает.
Евгений
Всё в свое время.
Алекс М
Время может быть вчера, сейчас и никогда...

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