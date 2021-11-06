Россия требует от США компенсацию за простой конфискованной дипсобственности

МОЯ СТРАНАПолитикаРоссия требует от США компенсацию за простой конфискованной дипсобственности Фото: - pixabay.com Россия теряет сотни тысяч долларов из-за простоя изъятой США дипломатической собственности.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛев ДобрыйДавно пора в суд подать, а не лапшу на уши вешать.МЛМила ЛиковаВ какой суд? Они не подчиняются никаким судам!МЗмирас ЗакироувПросто нужно ассиметрично, отобрать ихнее имущество, сколько можно терпеть наглый маразм Амеров?AIAlex ImenДипломатия предполагает зеркальность акций. Пороху у нас не хватает.ЕвгенийВсё в свое время.Алекс МВремя может быть вчера, сейчас и никогда...Комментировать
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