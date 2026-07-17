15 вещей, которые озадачили тысячи людей, пока кто-то не объяснил их назначение

Иногда в интернете появляются фотографии странных предметов, и люди начинают ломать голову: «Что это вообще такое?» На первый взгляд они могут выглядеть как бесполезный хлам, деталь от неизвестного прибора или вещь из прошлого века.
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