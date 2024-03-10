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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич о фанатах «Пистонс»: «Я не знаю, почему они кричат: «Лука – отстой». Но мне нравится»

«Не знаю, почему они это делали. Но мне нравится. Они в курсе, что это не так, но все равно продолжали, не знаю почему», – посмеялся Лука Дончич.

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