ВАЗ-2121 Нива появился в 1977. Почему советский внедорожник обогнал автопром на десятилетия

В 1977 году Советский Союз выпустил автомобиль, который выглядел скромно, но технически оказался удивительно смелым.
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Миф не миф не знаю... Потом Ниву стали распределять по предприятиям и изъяли из свободной продажи ибо её стали приобретать браконьеры, и егеря (лесники) не могли за ними угнаться.
Поворот на трассе с небольшим гололедом и Нива слетает с дороги. Знаком с несколькими такими случаями. И наблюдал в процессе, как это выглядит.