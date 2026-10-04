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ВАЗ-2121 Нива появился в 1977. Почему советский внедорожник обогнал автопром на десятилетия

ВАЗ-2121 Нива появился в 1977. Почему советский внедорожник обогнал автопром на десятилетия

В 1977 году Советский Союз выпустил автомобиль, который выглядел скромно, но технически оказался удивительно смелым.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Igor Shumarin
Igor Shumarin

Миф не миф не знаю... Потом Ниву стали распределять по предприятиям и изъяли из свободной продажи ибо её стали приобретать браконьеры, и егеря (лесники) не могли за ними угнаться.

Профиль пользователя ММ
ММ

Поворот на трассе с небольшим гололедом и Нива слетает с дороги. Знаком с несколькими такими случаями. И наблюдал в процессе, как это выглядит.