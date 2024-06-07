"Езжай сам туда и не морочь нам голову!" В Париже ахнули от такого унижения. Как так-то? Не морочь нам голову! Последнее время Маню, мечтающий стать "лидером Европы" окончательно закусил удила.
"Надевай каску!" Вице-премьер Италии послал Маню в окопы
Комментарии
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фарид сабиров
Надо всех херанцузов что погибли или в плену кромсать и посылать макарону частичНО . Что бы продлить ему агонию
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15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Затем Глава МИД Италии, Антонио Таяни заявил, что Рим не пошлет никого... никого, кроме Микрона - ПАШЁЛ НА ...УЙ!!! Наполеон недоделанный!
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13 час.
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