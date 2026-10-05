В Сети появились кадры столкновений школьников с полицией во Франции

В Сети опубликовали видео столкновений протестующих школьников с полицией во Франции. На кадрах видно, как полицейские применяют дубинки и спецсредства против демонстрантов.
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