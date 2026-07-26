ES @ 7,444: The 8.1/10 Wall at 7,476 vs Very Strong 7,410 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! ProjectSyndicate ▪️ ES H2 SNAPSHOT — EXECUTIVE SUMMARY ▪️ the S&P 500 is rotating near 7,444 inside a well-worn range, respected on both sides.
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