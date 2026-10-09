Проба 2
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Проба 2

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Выбор идеальных джинсов всегда был для меня морокой, пока я не попробовала 6 этих способов

Выбор идеальных джинсов всегда был для меня морокой, пока я не попробовала 6 этих способов

Забавное противоречие: я очень люблю носить джинсы, а вот искать новую пару — нет. Раньше я быстренько забегала в магазин, мерила пару моделей, подбирала подходящую и покупала.

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