Что можно чувствовать к девушке? Описание самых популярных эмоций

“Что можно чувствовать к девушке?” — этим вопросом нередко задаются парни. И действительно, какие эмоции возникают при виде представительницы прекрасного пола, что влияет на появление влюбленности, вожделения, восторга или даже брезгливости? Нежность Нередко нежность — это то, что можно чувствовать ….
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