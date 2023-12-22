Что можно чувствовать к девушке? Описание самых популярных эмоций

“Что можно чувствовать к девушке?” — этим вопросом нередко задаются парни. И действительно, какие эмоции возникают при виде представительницы прекрасного пола, что влияет на появление влюбленности, вожделения, восторга или даже брезгливости? Нежность Нередко нежность — это то, что можно чувствовать ….