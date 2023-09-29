Россияне начали направлять коллекторам больше средств на погашение долгов

С начала года средний месячный платеж коллекторам по просроченным банковским долгам вырос на 15,6%: с 3942 рублей в декабре 2022 года до 4557 рублей в августе 2023 года, следует из данных, подсчитанных для «Ведомостей» Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).