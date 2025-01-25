«Ноги», благодаря которым наша армия идёт вперёд

СТАНИСЛАВ СМАГИН - специально для ИА Регнум. Доводилось ли уважаемым читателям слышать про такую воинскую профессию: «ноги»? В списке военно-учётных специальностей вы её не найдёте, ведь это название неформальное.
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