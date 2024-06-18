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На дороге Ялуторовск – Шадринск действует реверсивное движение из-за ДТП с автобусом

На дороге Ялуторовск – Шадринск действует реверсивное движение из-за ДТП с автобусом

ДТП с шестью пострадавшими произошло во вторник утром на дороге Шадринск – Ялуторовск. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области, на 147 км трассы столкнулись «Тойота» с прицепом из ЯНАО и автобус «ПАЗ», перевозивший рабочих одного из предприятий.

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