На дороге Ялуторовск – Шадринск действует реверсивное движение из-за ДТП с автобусом

ДТП с шестью пострадавшими произошло во вторник утром на дороге Шадринск – Ялуторовск. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области, на 147 км трассы столкнулись «Тойота» с прицепом из ЯНАО и автобус «ПАЗ», перевозивший рабочих одного из предприятий.
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