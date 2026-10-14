Мероприятия по реставрации и переустройству Лувра могут потребовать от 12 до 15 лет. Об этом в беседе с изданием Le Figaro сообщил руководитель культурного учреждения Кристоф Лерибо.
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