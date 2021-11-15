В Ленобласти тело убитой женщины завернули в ковер и вынесли в сарай

Житель города Луги Ленинградской области подозревается в убийстве своей сожительницы.Как стало известно РЕН ТВ, днем 14 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в ночь того же дня житель Луги "тащил что-то завернутое в ковер в сарай".