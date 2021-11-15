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В Ленобласти тело убитой женщины завернули в ковер и вынесли в сарай

Житель города Луги Ленинградской области подозревается в убийстве своей сожительницы.Как стало известно РЕН ТВ, днем 14 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в ночь того же дня житель Луги "тащил что-то завернутое в ковер в сарай".

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