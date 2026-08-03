Starlink протестирует спутниковую связь со смартфонами в Малайзии

Технология Direct-to-Device позволит телефонам подключаться к спутникам без специального оборудования и расширить мобильное покрытие в удалённых районах страныМалайзия готовится провести испытания технологии Starlink Direct-to-Device (D2D), которая позволит обычным смартфонам подключаться напрямую к спутникам без использования спутниковых терминалов.