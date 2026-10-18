На этой неделе события развивались строго в рамках ранее утверждённого плана. Шучу. Все бегали и носились как угорелые с криками «Шеф, всё пропало! Гипс снимают, теплоход уезжает!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новая орбита: Рос...
- Зеленский: Крымск...
- Зеленский: Крымск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым