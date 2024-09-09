В пермском баре DOSKI стреляли по гостям. В сети появились видео

На кадрах видно, что в холле бара остались следы крови.В ночь с 7 на 8 сентября в пермском баре-клубе DOSKI неизвестный начал стрелять из травматического пистолета.
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