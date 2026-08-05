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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никулин о прошлом сезоне в «Локомотиве»: «Месяц не играл, потом 3-4 матча провел, потом опять месяц не играл. Не тешил себя иллюзиями, что что-то поменяется. Там была целая группа неиграющих»

Нападающий Степан Никулин высказался о работе с Бобом Хартли в « Локомотиве ». – У вас были успешные сезоны в «Локомотиве», но не прошлый.

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