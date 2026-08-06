Сикорский предложил сбивать российскую баллистику прямо с территории Польши Польше вместо того, чтобы передавать свои ракеты для систем П.
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Сикорский предложил сбивать российскую баллистику прямо с территории Польши Польше вместо того, чтобы передавать свои ракеты для систем П.
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