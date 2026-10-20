По информации New York Times, Стив Уиткофф, спецпосланник американского президента, и Джаред Кушнер, зять лидера США Дональда Трампа, прибудут в Санкт-Петербург для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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