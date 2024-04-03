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Прямую телефонную линию и День открытых дверей проводит 2 и 3 апреля 2024 г. инспекция МНС по г. Бобруйску.

Прямую телефонную линию и День открытых дверей проводит 2 и 3 апреля 2024 г. инспекция МНС по г. Бобруйску.

Инспекция МНС по г. Бобруйску в целях разъяснения представителям организаций и индивидуальным предпринимателям требований законодательства по обеспечению дифференцированного учета данных о реализуемых товарах проводит:2 апреля 2024 г.

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