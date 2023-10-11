В Москве проиндексируют социальные выплаты

В Москве с 1 января 2024 года проиндексируют социальные выплаты на 5% — это коснется старшего поколения, семей с детьми и инвалидов, говорится в проекте закона «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».
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