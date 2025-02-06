Клинчанин совершил кражу в физиотерапевтическом кабинете и попал под суд

Суд разберется, как мужчина оказался в столь щекотливой ситуации и какое наказание за это последует.В Клинцах завершено расследование необычного преступления: 41-летний местный житель обвиняется в краже, совершенной прямо в физиотерапевтическом кабинете.
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