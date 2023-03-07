Эксперт Хазин констатировал раскол мира на две валютные зоны

Глобальный рынок сейчас находится в процессе разделения на две валютные зоны. И у рубля есть все шансы стать главным платежным средством в той части, которую будет составлять Россия и дружественные ей страны, отметил в интервью РИА Новости экономист Михаил Хазин.
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