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Эксперт Хазин констатировал раскол мира на две валютные зоны

Эксперт Хазин констатировал раскол мира на две валютные зоны

Глобальный рынок сейчас находится в процессе разделения на две валютные зоны. И у рубля есть все шансы стать главным платежным средством в той части, которую будет составлять Россия и дружественные ей страны, отметил в интервью РИА Новости экономист Михаил Хазин.

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