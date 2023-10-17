Снаряд и мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Тверской области

Снаряд и мину времен Великой Отечественной войны 16 октября обнаружили в Тверской области. Как сообщает Главное управление МЧС региона, боеприпасы нашли в районе населенного пункта Саначино Старицкого округа и в районе населенного пункта Михирево Ржевского округа.
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