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Снаряд и мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Тверской области

Снаряд и мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Тверской области

Снаряд и мину времен Великой Отечественной войны 16 октября обнаружили в Тверской области. Как сообщает Главное управление МЧС региона, боеприпасы нашли в районе населенного пункта Саначино Старицкого округа и в районе населенного пункта Михирево Ржевского округа.

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